Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü 5 kilometre kaçtı
Bursa'da trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kaçış sırasında 3 araca çarpan otomobil, bir duvara girerek durabildi. Sürücü ise aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.