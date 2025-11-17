17 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Bursa’da dur ihtarına uymayan sürücü 5 kilometre kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.11.2025 09:17
Bursa'da trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kaçış sırasında 3 araca çarpan otomobil, bir duvara girerek durabildi. Sürücü ise aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
