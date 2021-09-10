10 Eylül 2021, Cuma
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Bursa’da 5 kadın ‘ters baktı’ diye birbirlerine saldırdı
Bursa İnegöl’de, sokak ortasında ‘ters bakma’ yüzünden saç saça, baş başa birbirine giren kadınların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde gerçekleşti.
İddiaya göre, 2 ayrı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşada tarafların arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü.
5 KADIN BİRBİRİNE GİRDİ
Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü.