02 Haziran 2022, Perşembe
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Bursa Yıldırım'da şaşkına çeviren olay! Mahallenin müdavimi oldular: Ayılarla yan yana çay içiyor 🐻
Son dakika haberi... Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gelip vatandaşlardan korkmuyor. Evin bahçesine gelen ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.