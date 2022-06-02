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Bursa Yıldırım'da şaşkına çeviren olay! Mahallenin müdavimi oldular: Ayılarla yan yana çay içiyor 🐻

İHA
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Giriş: 02.06.2022 12:35
Son dakika haberi... Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gelip vatandaşlardan korkmuyor. Evin bahçesine gelen ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Şaşkına çeviren olay: Yan yana çay içiyor ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY: YAN YANA ÇAY İÇİYOR

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Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
Şaşkına çeviren olay! Yan yana çay içiyor
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