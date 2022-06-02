Bursa Yıldırım'da şaşkına çeviren olay! Mahallenin müdavimi oldular: Ayılarla yan yana çay içiyor 🐻

Son dakika haberi... Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gelip vatandaşlardan korkmuyor. Evin bahçesine gelen ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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