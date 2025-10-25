25 Ekim 2025, Cumartesi

Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu
Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu

Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 13:05
Bursa'da kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 0 olarak gösterilirken vatandaşların umut bağladığı yağış gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yağışların gün boyu devam edeceği öğrenilirken, hava sıcaklığının ise 20 ila 12 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
