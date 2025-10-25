Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu

Bursa'da kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 0 olarak gösterilirken vatandaşların umut bağladığı yağış gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yağışların gün boyu devam edeceği öğrenilirken, hava sıcaklığının ise 20 ila 12 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

