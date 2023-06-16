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Bursa Bıçak Fuarı ve Festivali! 700 yıllık Bursa bıçağı bu festivalde

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 14:45
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık geçmişe sahip Bursa bıçağının da hak ettiği değere kavuşabilmesi için harekete geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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