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20.09.2019

Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili canlı yayında gelen telefona Müge Anlı'yı şoke etti |Video

Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili canlı yayında gelen telefona Müge Anlı'yı şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Eylül Cuma günü yayınlandığı bölümle yine gündem oldu. Cinayete kurban giden Burhan Aykurt ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden telefon bağlantıları üst üste geldi. 35 yaşındaki Burhan Aykurt abisi tarafından mı öldürüldü? Olayda sözü geçen eğlence mekanının sahibinin canlı yayına bağlanmasının ardından Mahmut Aykurt'un akrabası Şaban Kılıçaslan'ın sözleri Müge Anlı'yı canlı yayında şoke etti! İşte 20 Eylül Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesinin tüm detayları haberimizde...

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