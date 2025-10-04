Burdur’da su birikintisi kazalara davetiye çıkardı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde yol üzerindeki su birikintisi kazalara neden oldu. Aynı noktada bir günde 3 ayrı kaza yaşanırken, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası açıklama yapan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nü defalarca uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını söyledi. Başkan Selimoğlu, birkaç levha dikilerek sorunun çözülmediğini vurguladı ve “Kazaların yoğunlaşacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da bölgede kalıcı çözüm için acil çalışma yapılmasını talep ediyor.

