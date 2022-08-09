09 Ağustos 2022, Salı
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Burak Sergen’in acı günü! Babası Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı
Muğla Bodrum'da yaşamını yitiren 91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu oğlu Burak Sergen acı kaybıyla ilgili, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.