Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

Koronavirüse (kovid-19) yakalanan ve uzun zaman hastanede yoğun bakımda tedavi olan ünlü oyuncu Burak Sergen, bu süreçte kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Burak Sergen, eşine zina sebebiyle boşanma davası açmıştı. Kısa bir zaman önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen'e eşi Nihan Ünsal, Sergen'in çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğunu öne sürerek zina sebebiyle karşı boşanma davası açtı.