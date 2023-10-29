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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu

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Giriş: 29.10.2023 14:25
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleriyle beğeni topladı. Cumhuriyet’in 100. yılı için düzenlenen kutlama töreninde yer alan Karan, arkadaşlarıyla birlikte gösteri yaptı. Burak Özçivit’in paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
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