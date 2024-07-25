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Bungalov kiralayanlar dikkat! Sahte siteler üzerinden kapora toplayarak sırra kadem basıyorlar

Bungalov kiralayanlar dikkat! Sahte siteler üzerinden kapora toplayarak sırra kadem basıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 12:45
Bungalov dolandırıcılığının sonu gelmiyor. Son dönemin gözde tatil merkezlerinden bungalov oteller için internette çok sayıda sahte ilan bulunuyor. Rezervasyon için kapora isteyen dolandırıcılar parayı aldıktan sonra ise sırra kadem basıyor.
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Bungalov kiralayanlar dikkat!
Bungalov kiralayanlar dikkat!
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