Bungalov kiralayanlar dikkat! Sahte siteler üzerinden kapora toplayarak sırra kadem basıyorlar

Bungalov dolandırıcılığının sonu gelmiyor. Son dönemin gözde tatil merkezlerinden bungalov oteller için internette çok sayıda sahte ilan bulunuyor. Rezervasyon için kapora isteyen dolandırıcılar parayı aldıktan sonra ise sırra kadem basıyor.

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