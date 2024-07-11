Bulgaristan sınırında orman yangını! Ekiplerde alevlere havadan ve karadan müdahale

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba Köyü’nde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Edirne ve Kırklareli'de İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ekipler sevk edildi.

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