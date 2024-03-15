15 Mart 2024, Cuma
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Bülent Cihantimur adliyeye
Eyüpsultan’daki kazayla ilgili oğlu ve eski eşi Eylem Tok ABD'ye kaçan Bülent Cihantimur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek.