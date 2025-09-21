21 Eylül 2025, Pazar

"Bülbülüm altın kafeste" türküsünün hikayesi
Giriş: 21.09.2025 15:56
"Bir Türkünün Hikayesi"nde bu hafta bir Rumeli türküsü ile karşınızdayız. "Bülbülüm altın kafeste öter ahaste ahaste''... İşte Atatürk'ün de çok sevdiği bu türkünün hikayesi...
