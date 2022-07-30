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Bugün Hicri Yılbaşı: 1 Muharrem 1444

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 14:24
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan hicri yeni yıla adım atıyoruz. Hicri Yılbaşı'na girmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yılın birinci ayı olan Muharrem ayını ibadetlerle geçirecek.
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