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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 08:59
Meteoroloji, 2 il için turuncu 3 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
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