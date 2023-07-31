31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Buğdayda rekolte rekora koşuyor

Buğdayda rekolte rekora koşuyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2023 08:40
Buğday rekora koşuyor. Nisan yağmurları rekolteyi yüzde 50 artırdı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buğdayda rekolte rekora koşuyor
Buğdayda rekolte rekora koşuyor
Şüphelilerden biri daha yakalandı
Şüphelilerden biri daha yakalandı
Bayrampaşa’da sokak ortasında çatışma!
Bayrampaşa'da sokak ortasında çatışma!
Kan aktı! O anlar kamerada…
Kan aktı! O anlar kamerada…
Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu
Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu
Bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm
Bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler!
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler!
Bolu’da ilginç olay! v’Emek ödenmedi’
Bolu'da ilginç olay! v'Emek ödenmedi'
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada
Esenyurt’da tekel bayisinde vahşet
Esenyurt'da tekel bayisinde vahşet
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Bedirhan bebek anısına…
Bedirhan bebek anısına…
Daha Fazla Video Göster