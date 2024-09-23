Bu yolda bir terslik var! Trafikten kaçan ters yola giriyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece ana arterlerde değil, ara sokaklarda bile yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul çevrelerinde trafik kilitleniyor. O yoğunluğa takılmak istemeyenlerse kuralları maalesef tanımıyor. Küçük Çamlıca’daki Saadet Sokak'a yolları düşenler gibi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN