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Bu yolda bir terslik var! Trafikten kaçan ters yola giriyor

Bu yolda bir terslik var! Trafikten kaçan ters yola giriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 21:58
İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece ana arterlerde değil, ara sokaklarda bile yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul çevrelerinde trafik kilitleniyor. O yoğunluğa takılmak istemeyenlerse kuralları maalesef tanımıyor. Küçük Çamlıca’daki Saadet Sokak'a yolları düşenler gibi.
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