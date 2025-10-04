Bu tesiste para geçmiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan tesiste çaydan çorbaya, kahvaltıdan ata binmeye kadar her şey ücretsiz. "Burada para geçmez" yazılı tabelalarla dikkat çeken mekân, Siverek'in gurur kaynağı haline geldi.

