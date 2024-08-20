Bu keki sakın yemeyin! Dışı kek içi zehir

Sosyal medyada son günlerde satılan bir kek var. Adı: Uyku kekleri... Satıcıların iddiasına göre bu keki yiyen mışıl mışıl uyuyor. Ama işin arka planında tam bir kanunsuzluk var. İddialara göre uyku keki olarak satılan yiyeceklerin içine uyuşturucu madde ekleniyor. Yani sosyal medya üzerinden alenen uyuşturucu satışı yapılıyor.

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