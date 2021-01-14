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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 15:59
İstanbul'un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü bağlantı yolunda film seti kuruldu. Trafiği kilit noktasına getirdi. Çünkü bazı sürücüler o anları görüntüledi. Her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

İstanbul'un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü bağlantı yolunda film seti kuruldu. Trafiği kilit noktasına getirdi. Çünkü bazı sürücüler o anları görüntüledi. Her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu BU KAZAYI GÖREN DURUP TELEFONA SARILDI! FİLM ÇEKİMİ SÜRÜCÜLERE ÇİLE OLDU

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