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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

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Giriş: 07.10.2021 14:35
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde geçmiş yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı dikkat çekiyor. Öyle ki özel olarak değerlendirilen bu formaların fiyatı, bin lira ile bir milyon 200 bin lira arasında değişiyor. Rekor fiyat ise Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması...
Ev fiyatına forma satışı EV FİYATINA FORMA SATIŞI
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