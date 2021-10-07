Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde geçmiş yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı dikkat çekiyor. Öyle ki özel olarak değerlendirilen bu formaların fiyatı, bin lira ile bir milyon 200 bin lira arasında değişiyor. Rekor fiyat ise Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması...