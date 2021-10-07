07 Ekim 2021, Perşembe
Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde geçmiş yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı dikkat çekiyor. Öyle ki özel olarak değerlendirilen bu formaların fiyatı, bin lira ile bir milyon 200 bin lira arasında değişiyor. Rekor fiyat ise Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması...
Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:33
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