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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde geçmiş yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı dikkat çekiyor. Öyle ki özel olarak değerlendirilen bu formaların fiyatı, bin lira ile bir milyon 200 bin lira arasında değişiyor. Rekor fiyat ise Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:33
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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

Özel formaları internet üzerinden satışa çıkardılar. Kimi milyon kimi ise yüzbinlerce lira para istedi.

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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

Tabii bu durum birçok sporseverin dikkatini çekti.

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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip imzaladığı formanın satış fiyatı 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

A Haber ekibi internetten verilen o ilanları araştırdı. İşte ilan sahiplerinin verdiği yanıtlar...

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Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! Ev fiyatına imzalı forma satışı

- 200 civarında görüntülenme vardı bu sabah baktığımda.