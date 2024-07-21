Bu da kadın maganda! Kucağındaki bebekle saldırdı

İstanbul Küçükçekmece'de 2 araç kazaya karıştı. Öndeki araçtan kucağında bebeğiyle inen kadın, çarpıştığı aracın camını defalarca yumruklayıp tehditler savurdu. Yumruklanan araçta da o sırada bir anne ve evladı vardı. Korkudan titreyen çocuğun sesi iç acıttı.

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