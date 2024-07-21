21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bu da kadın maganda! Kucağındaki bebekle saldırdı

Bu da kadın maganda! Kucağındaki bebekle saldırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2024 20:51
İstanbul Küçükçekmece'de 2 araç kazaya karıştı. Öndeki araçtan kucağında bebeğiyle inen kadın, çarpıştığı aracın camını defalarca yumruklayıp tehditler savurdu. Yumruklanan araçta da o sırada bir anne ve evladı vardı. Korkudan titreyen çocuğun sesi iç acıttı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu da kadın maganda!
Bu da kadın maganda!
Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca
Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca
Nazilli’de zeytinlik alan yangını
Nazilli'de zeytinlik alan yangını
Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede
Bursa İznik’teki orman yangını kontrol altında! A Haber bölgede
Arabanın içinde bunları unutmayın
Arabanın içinde bunları unutmayın
Çay toplarken elektrik akımına kapıldı
Çay toplarken elektrik akımına kapıldı
Korkunç olay! Video çekip paylaştı
Korkunç olay! Video çekip paylaştı
Türk dönerine Alman icadı iddiası
Türk dönerine “Alman icadı” iddiası
Faydaları saymakla bitmiyor!
Faydaları saymakla bitmiyor!
YKS’nin ardından sıra tercihlerde!
YKS’nin ardından sıra tercihlerde!
Bursa’da orman yangını
Bursa’da orman yangını
5 kişinin yaralandığı kaza anı
5 kişinin yaralandığı kaza anı
Daha Fazla Video Göster