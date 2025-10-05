Bu bahçede 55 çeşit domates, 22 çeşit biber üretiliyor

Kayseri'nin Kocasinan içesinde kurulan Yediveren Kadın Kooperatifi'nde ata tohumu kullanılarak 55 çeşit domates ve 22 çeşit biber üretiliyor. Sarı renkten siyah renge kadar onlarca çeşit üretilen ürünler, bahçede misafirlerine renk şöleni oluştururken; kooperatif üyesi kadınlara da gelir kaynağı oluyor.