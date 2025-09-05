Boşanma kavgası kanlı bitti: Koca, eşini çocuklarının önünde vurdu

Ankara Keçiören’de boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldüren koca, daha sonra polise teslim oldu. Olay akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Ü. (53), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası eşi Müesser Ü.’yü (42) vurdu. Çocukların şahit olduğu olay sonrası koca, suçunu polise ihbar ederek gözaltına alındı. Müesser Ü.’nün cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Hüseyin Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

