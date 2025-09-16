16 Eylül 2025, Salı

Boş bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 00:52
Olay, Çankaya ilçesi Beysukent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü boş bir dükkanda yangın çıktı Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümden söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
