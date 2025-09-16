Boş bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Olay, Çankaya ilçesi Beysukent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü boş bir dükkanda yangın çıktı Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümden söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

