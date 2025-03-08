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Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 21:39
Karadeniz'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapan 'Castorone' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İstanbul'dan İtalya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 14.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı güney-kuzey yönlü saat 05.30 ile 17.00 arası trafiğe kapatıldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-18', 'Kurtarma-20' ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Boğazdan çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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