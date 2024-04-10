- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
Kaza, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı yolcu otobüsü Gölyüzü Kavşağı'nda yeşil ışığın yanmasıyla trafik ışıklarından Ankara istikametine doğru hareket etti. Bu esnada Ankara istikametinde seyreden kimin kullandığı tespit edilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Mehmet Ali Yoz (24) ve Ahmet Şahan (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre alternatif yollardan sağlandı.
Hastanede 2 yaralı hayatını kaybetti
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Muhammet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Şahan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.