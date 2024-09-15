15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bolu'da evin bahçesinde duvara sıkışan yılan kurtarıldı

Bolu'da evin bahçesinde duvara sıkışan yılan kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2024 14:52
Bolu’da bir evin bahçesinde duvara sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şifa kaynağı pekmezin zahmetli yolculuğu başladı
Şifa kaynağı pekmezin zahmetli yolculuğu başladı
Duvara sıkışan yılan kurtarıldı
Duvara sıkışan yılan kurtarıldı
Kolundaki izler anneye mi ait?
Kolundaki izler anneye mi ait?
Sakarya’da fabrikada patlama
Sakarya'da fabrikada patlama
İstanbul’da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış
Gemlik’te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Gemlik'te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Sınav geç kalan öğrencileri polisler sınava yetiştirdi
Sınav geç kalan öğrencileri polisler sınava yetiştirdi
Sakarya’da fabrikada patlama sesi duyuldu
Sakarya'da fabrikada patlama sesi duyuldu
Karabük’te KPSS heyecanı
Karabük'te KPSS heyecanı
İstanbul’da sağanak
İstanbul'da sağanak
Birbirlerine kaskla saldırdılar o anlar kamerada
Birbirlerine kaskla saldırdılar o anlar kamerada
Protez saçtan uyuşturucu çıktı
Protez saçtan uyuşturucu çıktı
Daha Fazla Video Göster