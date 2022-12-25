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Bolu TEM'de kural ihlali yapan TIR şoförlerinden "cinayet!" | Renault Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Kaza 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde giden 3 adet aynı firmaya ait tır şoförü Gerede gişelerini kaçırdı.
YABANCI PLAKALI TIR!
Tır şoförleri, yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdıkları gişelere dönmek istedi.
2 tır şoförü acil dönüş noktasından dönerek yoluna devam etti.
Ancak 90Q707AA plakalı tırın şoförü Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, tırın dorsesi sol şeridi kapattı.
OTOMOBİL TIR'A OK GİBİ SAPLANDI
Serkan Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı Renault marka otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı. Diğer sürücüler, durumu 112 acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi.
Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.
SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ
Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, cenaze aracıyla Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TRAFİK DURDU
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan tır ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.