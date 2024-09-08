Boğaz’ın en pahalısı Zeki Paşa Yalısı! Paha biçildi alan yok

Boğaz’ın en güzel köşesinde dünyanın en değerli 10 evinden biri olarak gösteriliyor Zeki Paşa Yalısı. Zaman zaman satışa çıkan ve bir türlü yeni sahibine kavuşamayan asırlık yapı pahalı fiyatıyla dikkati çekiyordu. Şimdiki değeri ise; 4 milyara ulaştı.

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