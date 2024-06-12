Boğa timleri bayramda görevde olacak! Kaçan kurbanlıklara önlem

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Belediye ekipleri ise kaçan kurbanlıklar için "Boğa yakalama timleri" kurdu. Peki ekipler nasıl çalışacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN