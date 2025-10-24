Bodrum’da su alarmı: Barajlar kritik seviyede

Bodrum’da kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle ilçenin içme suyu kaynakları alarm veriyor. Bodrum’a su sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere indi. Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 6’ya kadar düşerek ölü hacim noktasına ulaştı. Geyik Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 13’e gerilerken, baraj yüzeyinin yeşil alg tabakasıyla kaplandığı görüldü.

