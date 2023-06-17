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Böcek ilacı faciası neden yaşandı? Evde ilaçlama yapılırken nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 11:50
Ankara Keçiören'de bir dairede yapılan yanlış ilaçlama aynı apartmanda yaşayan anne ve kızını hayattan koparttı. Böcek ilacından zehirlenen 10 kişinin tedavisi ise sürüyor. Peki Ankara’daki böcek ilacı faciası neden yaşandı? Evlerde ilaçlama yapılırken nelere dikkat etmeli? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan ziraat mühendisi Özge Coşkun verdi.
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