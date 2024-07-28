“Bizimkiler” apartmanı yıkılacak mı? “Şale Apartmanı” 50 yıldır ayakta

90'lı yıllarda pazar akşamlarının vazgeçilmeziydi efsane "Bizimkiler" dizisi. Çekildiği apartman, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunuyor ve yaşı artık 50'nin üstünde olduğundan, 'kentsel dönüşüm' ile gündemde şu sıra. Binada oturanların çoğu, eski ev sahipleri ve apartmanlarının yıkılmasını istemiyorlar. Daha doğrusu, hatıralarını bırakmak, onlar için acı verici.

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