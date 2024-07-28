28 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
“Bizimkiler” apartmanı yıkılacak mı? “Şale Apartmanı” 50 yıldır ayakta
90'lı yıllarda pazar akşamlarının vazgeçilmeziydi efsane "Bizimkiler" dizisi. Çekildiği apartman, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunuyor ve yaşı artık 50'nin üstünde olduğundan, 'kentsel dönüşüm' ile gündemde şu sıra. Binada oturanların çoğu, eski ev sahipleri ve apartmanlarının yıkılmasını istemiyorlar. Daha doğrusu, hatıralarını bırakmak, onlar için acı verici.