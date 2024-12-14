Bitlis’te sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde dağlar arasında yer alan bölgeleri tamamen kaplayan kalın sis tabakası, bazı yerleşim alanlarını da sisin örtüsü altına aldı. Drone ile 500 metre yükseklikten çekilen görüntülerde, yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis bulutları, nefes kesici güzellikte manzaralar ortaya çıkardı. Dağlar arasında oluşan sis, beyaz bir deniz görüntüsüyle adeta büyülerken, bölgeye özgü eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

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