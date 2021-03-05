Bitlis'te düşen askeri helikopterin enkazına ulaşan köylüler o anları A Haber'e anlattı

Türkiye, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen helikopter kazası haberiyle hüzne boğuldu. 11 vatan evladı şehit oldu. Helikopterin kırıma uğraması sonrası olay yerine ilk köylüler koştu. İşte saat saat yaşanların detayı...

Kırıma uğrayan helikopter enkazına ilk varan köylüler oldu.

Türkiye, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen helikopter kazası haberiyle hüzne boğuldu.

4 Mart günü Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi.

Hemen arama çalışması başlatıldı.



İnsansız hava aracı bir uçak ve bir helikopter ile yapılan aramada helikopterin, Çekmece köyü kırsalındaki nemrut dağı eteklerinde kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterdekilerin yardımına ilk olarak sesini duyan Çekmece köyü sakinleri koştu.

Düşen helikopterin enkazında kaza kırım ekibi çalışma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi akar ilk açıklamasında kazanın olduğu yerde ani değişim gösteren olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu söyledi.

11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı kazazaya ilişkin kesin neden, açıklanacak kaza kırım raporuyla netleşecek.