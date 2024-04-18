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Bitlis’te 7 girişimci kadın kooperatif açtı! Ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 16:34
Bitlisli 7 girişimci ev kadın, il merkezinde bulunan Beş Minare Mahallesi’nde kentin yöresel yemeklerinin ve ürünlerinin yapılıp satıldığı Bitlis Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde temellerini attıkları kooperatifin açılışını il protokolünün katılımıyla gerçekleştiren kadınlar, üretmiş oldukları ürünleri sergiledi.
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