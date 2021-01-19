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Biriktirdiği altınları unutup çöpe attı

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 12:52
Güncelleme:19.01.2021 13:46
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe attı. Olay üzerine çöp aracı durduruldu, boş arazide arama yapıldı. 4 saat süren çalışmalarda maalesef sonuç çıkmadı. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Altınlar bebek bezlerinin içinde çöpe gitti. Olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Bülent Tetik, panikle belediyeyi aradı.

Çöp aracı, istasyona gitmeden durduruldu ve boş bir alana çekildi. Görevlilerce didik didik arandı.

Altınları çöpe giden Tetik çöplerin başında çaresizce bekledi.

Arama çalışmaları tam 4 saat sürdü. Ancak altınlar bulunamadı.

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