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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu!

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Giriş: 07.05.2022 11:07
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle fenomen haline gelen Bülent Polat, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Polat, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Bir kız çocuğu bulunan oyuncunun eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın eşi...
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
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