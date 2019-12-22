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22.12.2019

Bir saniye sonrası facia! Baba ve oğlu son anda kurtuldu |Video

Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Çatının sokağa düştüğü sırada bir kişi kucağında çocuğuyla can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA
Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun saniyelerle kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor. DHA

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