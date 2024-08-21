21 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bir orman yangını da Mersin’de! Erdemli’de çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.