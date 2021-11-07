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Bir insan bir hikaye - Futbol camiasının Zagor babası

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 12:00
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Ertan Tuna'nın görüntüleriyle...
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