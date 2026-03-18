Katil İsrail Lübnan'ın can damarını hedef alıyor

Katil İsrail ordusu, İran'a yönelik misillemelerinin gölgesinde Lübnan'ı da kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Başkent Beyrut'u hedef alan ağır bombardımanda çok katlı binalar vurulurken, gece saatlerinden bu yana ülke genelinde can kaybı 33'e yükseldi. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in asıl hedefinin Lübnan'ın can damarı olan Litani Nehri çevresini insansızlaştırmak ve Golan Tepeleri'ndeki gibi bir tampon bölge oluşturarak ülkenin su kaynaklarına çökmek olduğunu bildirdi. Gözü dönmüş İsrail ordusunun, aylar sonra ilk kez Lübnan ordusu askerlerini ve BM Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını doğrudan hedef aldığı da gelen bilgiler arasında.