Bir gecede 550 bin lira borçlandı! Uzaktan banka hesabına bağlandılar

Dolandırıcıların son kurbanı, fizyoterapist 'Nilay Kırık' oldu. Çete, uzaktan telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardılar. Talihsiz kadının sabah uyandığında dünyası başına yıkıldı. 'Kırık', başından geçenleri anlattı.

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