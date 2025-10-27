Bir dönemin film fabrikasıydı… Cüneyt Arkın filmlerinin aranan ismi Necdet Kökeş’ten Yeşilçam yumrukları

İstanbul Beyoğlu'ndaki Yeşilçam sokağı bir dönem film şirketlerinin merkeziydi. Minibüslerin setlere oyuncu taşımak için kullandığı ilk istasyondu burası. Şimdi ise Yeşilçam sokağı, Yeşilçam'a emek vermiş bir dönemin yardımcı oyuncularının buluşma noktası haline gelmiş durumda. Peki, şu anda ne durumda? Kimler gelip çayını yudumlarken eski günleri yad ediyor? Detaylar Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in haberinde...

