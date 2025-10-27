Bir dönemin film fabrikasıydı… Cüneyt Arkın filmlerinin aranan ismi Necdet Kökeş’ten Yeşilçam yumrukları

27 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 10:58
İstanbul Beyoğlu'ndaki Yeşilçam sokağı bir dönem film şirketlerinin merkeziydi. Minibüslerin setlere oyuncu taşımak için kullandığı ilk istasyondu burası. Şimdi ise Yeşilçam sokağı, Yeşilçam'a emek vermiş bir dönemin yardımcı oyuncularının buluşma noktası haline gelmiş durumda. Peki, şu anda ne durumda? Kimler gelip çayını yudumlarken eski günleri yad ediyor? Detaylar Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in haberinde...
