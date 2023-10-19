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Bingöl’ün dağlarına ekim ayında kar düştü

İHA
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Giriş: 19.10.2023 15:18
Kış aylarının uzun geçtiği ve her yıl ilk karın düştüğü Karlıova’nın yüksek rakımlı tepeleri beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesine sabah saatlerinde kar yağdı. O bölgeden geçen sürücü kar yağışını ve beyaza bürünmüş yolları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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