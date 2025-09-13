13 Eylül 2025, Cumartesi

Bingöl’de saman yüklü kamyon devrildi: Yol trafiğe kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 20:41
Edinilen bilgilere göre, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde seyir halinde olan 42 ANY 950 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı saman balyaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
