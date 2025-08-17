17 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bingöl’de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2025 01:35
Kaza, Bingöl-Karlıova kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, yola çıkan ata çarptı. Atın telef olduğu kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bingöl’de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
26 yıl geçti, acı hala taze...
26 yıl geçti, acı hala taze...
17 Ağustos’un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda
17 Ağustos'un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda
Bingöl’de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Arkadan çarptığı kamyoneti devirdi: 4 yaralı
Arkadan çarptığı kamyoneti devirdi: 4 yaralı
Balıkesir’de alevler geceyi aydınlattı
Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı
Samsun’da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu
Samsun'da tiner yüklü tır alevlere teslim oldu
Bursa İnegöl’de Mısırlı adam evinde ölü bulundu
Bursa İnegöl’de Mısırlı adam evinde ölü bulundu
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi!
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi!
İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi
İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi
Aksaray polisi ormanlık alanlarda teyakkuzda
Aksaray polisi ormanlık alanlarda teyakkuzda
Bursa’da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
Daha Fazla Video Göster