17 Ağustos 2025, Pazar
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, Bingöl-Karlıova kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, yola çıkan ata çarptı. Atın telef olduğu kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.